タレントの辻希美が、昨年8月に次女を出産した際の分娩室での様子を明らかにした。【映像】病室で出産後の母子を囲む家族たち辻は、4月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、昨年8月に次女・夢空（ゆのあ）ちゃんを出産した時の分娩室での出来事が語られた。家族揃って立ち会い出産をしたという辻に「全部で何人ですって？写真見たんだけど、すごーく大勢なのね」と黒柳が尋ねると「全部で13人ぐら