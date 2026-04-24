乃木坂46川〓桜（23）のファースト写真集「エチュード」（新潮社）が、5月4日に千葉・幕張メッセイベントホールで開催されるイベントで、“幻”の未収録カットを使用した会場限定ポストカード付きで販売されることが決定した。今回ポストカードの絵柄に選ばれたのは、写真集には収録されなかった“幻のカット”という。滞在先のホテルのロビーで撮影され、シーンごとカットされてしまった貴重な1枚。同衣装で登場した公式Xの投稿が