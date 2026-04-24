岩手・大槌町の山林火災はきょうで発生から3日目となりました。焼損面積が1176ヘクタールに達し、火は住宅地の近くにまで迫っています。記者リポート：大槌町からお伝えします。現在、町内は風が強く吹いていて、あたりは焦げ臭くなっています。そして煙が立ち上っていて、かすんで見えます。岩手・大槌町の山林火災はおととい午後、町内の小鎚地区と吉里吉里地区周辺で相次いで発生しました。それぞれで延焼していて、町の発表に