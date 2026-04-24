23日、高市早苗首相は総理官邸にて、甘利明元自民党幹事長と面会したことを明らかにした。 報道によると、高市首相は甘利氏に「睡眠をもうちょっと取りたい」「食事が大変」と語っていたことが明らかになった。 ここ数日、高市首相は公邸の生活について「家事が大変」「睡眠時間は2～4時間程度」と明かした事が話題になっている。だが今回、甘利氏に対して「睡眠をもうちょっと取りたい」と打ち明けたことはネットでは「