俳優の田丸麻紀が23日に自身のアメブロを更新。夫と久しぶりに2人で食事をした際のエピソードを明かした。【映像】新山千春の水着姿や14歳年下夫との2ショットこの日、田丸は夫と2人での食事について「そんな事は我が家においてなかなか珍しい」と、貴重な時間であることを報告。さらに「そのタイミングでわたしがメイクしてるなんて、なおさら珍しい」といい、年に数回しかしないというセルフメイクの記念に、夫に写真撮影を