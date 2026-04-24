世界最大規模の自動車展示会「北京モーターショー」がきょうから始まりました。イラン情勢の悪化で世界的なガソリン高騰が続く中、EV＝電気自動車が再び注目されています。記者「こちらの凍りついた車、中国のメーカーBYDのEVです。マイナス30℃を下回る環境でも、十数分でバッテリーのフル充電が可能だということです」きょう開幕した北京モーターショー。中国や世界の自動車メーカーが1451台を展示しています。こちらは去年、EV