海のレジャーを楽しむ人が増える大型連休を前に、新潟海上保安部が事故の防止を呼びかけました。安全推進活動の出動式には海上保安部の職員や海上安全指導員などが参加しました。新潟海上保安部の三國登志夫次長は「事故防止の第一歩は安全意識の啓発。事故がゼロになることを期待する」と訓示を述べました。その後、海上保安部の職員たちは巡視艇に乗り込みパトロールに出発しました。【新潟海上保安部三國登志夫