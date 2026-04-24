自分では普通のつもりでも、知らないうちに相手を不愉快にさせてしまっていることがあるかもしれません。この心理テストでは、あなたが無意識にしてしまいがちな、人を不愉快にさせる言動のクセを探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ.以下の絵は何に見えますか？A〜Dの中から選んでください。A：雲B：綿菓子C：天使の羽D：パーマをかけた髪あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。【この心理テストで