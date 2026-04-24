管理栄養士のゆきぼむです。今回は、料理研究家和田明日香さんの「にんにく山のもも肉」を再現してみました！和田明日香さんがお酒好きのゲストを招いて、お酒に合うオリジナルおつまみを作ってもてなす番組「和田明日香とゆる宅飲み」で紹介された、お酒のお供にぴったりのレシピです。【詳細】他の記事はこちらにんにく山のもも肉を作るのにかかる時間約15分にんにく山のもも肉のカロリー約277kcal／1人分和田明日香さんの「にん