ダイソーで見つけた『ナイトライト』は、インテリアになじむデザインと、白色・暖色の4モードの切り替え機能を備えたコスパ抜群のプチ家電。目に優しい明るさで、就寝前の間接照明やリラックス空間づくりに最適。近頃は500円以上するのライトも多い中、300円という価格も魅力的です。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ナイトライト価格：￥330（税込）白色 強点灯時：全光束11lm 消費電流85mA暖色