ルフトハンザグループ各社は、エコノミーベーシック運賃を4月28日から導入する。ノートパソコンバッグや小型バックパックなど、身の回り品1個まで機内に持ち込むことができる。それ以外の機内持ち込み手荷物、受託手荷物は追加購入が必要となる。ルフトハンザ・ドイツ航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、オーストリア航空、ブリュッセル航空、ディスカバー航空、ルフトハンザ・シティ航空、エア・ドロミティの短距離