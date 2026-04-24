クラブツーリズムは、中東情勢に伴う対応を更新した。外務省が危険情報「レベル2」もしくは「レベル3」を発出した、カタールとアラブ首長国連邦（UAE）、バーレーン、オマーン、ヨルダンを目的地とする旅行と、ドバイとドーハ、アブダビを経由する旅行は、6月4日出発分まで催行を中止する。6月5日以降の出発分は、出発40〜50日前を目安に催行の可否を判断する。ツアーの催行は危険情報「レベル1」への引き下げが条件となる。3空港