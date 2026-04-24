ダイソーなのに、アイリスオーヤマ？！なんと家電小物売り場で、アイリスオーヤマ製の乾電池が売られていたんです。お値段はもちろん110円（税込）。お安いのに、使用推奨期限は約5年とコスパも◎です。大手メーカーの安心感と、手に取りやすい価格は買わない手はありません！ぜひチェックしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルカリ乾電池（単3形、4本）価格：￥110（税込）使用推奨期限：5年販売ショ