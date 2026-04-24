透明なプラスチック製のディスプレイグッズはアイテムが映えるものの、空間に馴染みにくいのがネック。もっとおしゃれに飾りたい…そう思っていた時に、セリアで良い商品を発見しました！ぱっと見は本物の木のような、高見えする木目調のディスプレイスタンド。簡単に組み立てられて、お部屋におしゃれに馴染みます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ディスプレイスタンド ワイド価格：￥110（税込）サイズ（約）：