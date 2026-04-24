YF-23が復活？アメリカの航空宇宙企業であるノースロップ・グラマンは2026年4月20日、公式Xに次世代戦闘機のイメージ動画を投稿しました。【動画】おお、肩が次世代機っぽい！ これが、公開されたF/A-XXのイメージです動画では、空母の飛行甲板上であることが確認できるため、明らかに、アメリカ海軍の次世代艦上戦闘機計画である「F/A-XX」をイメージしたものとみられます。現在ボーイングが開発を進めているF-47と同様に、い