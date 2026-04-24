建築とは、建てるものなのでしょうか。私たちは通常、建築を「完成したかたち」として認識します。図面があり、模型があり、そして最終的に建物として立ち上がる。しかし、東京・天王洲のWHAT MUSEUMで開催されている「波板と珊瑚礁 ‐ 建築を遠くに投げる八の実践」は、その前提を静かに揺さぶります。本展で提示されているのは、建築そのものではなく、建築家の「思考」です。photo by ©FASHION HEADLINE会場に並ぶのは、い