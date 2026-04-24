Mine秋吉台ジオパークがユネスコの会議で正式に世界ジオパークに認定されました。美祢市のMine秋吉台ジオパークは、フランスで開かれたユネスコの会議で正式に世界ジオパークに認定されました。美祢市の全域をエリアとするMine秋吉台ジオパークが認定された「ユネスコ世界ジオパーク」は世界的に優れた地質遺産の保全と活用を目的とした制度です。県内では初めて、国内では11か所目の認定です