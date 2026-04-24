両リーグ最速での貯金10となったヤクルト。池山監督の采配が光った(C)産経新聞社ヤクルトが4月23日、マツダスタジアムで広島と対戦し、2−0で勝利。4カード連続の勝ち越しを決めた。これで両リーグ最速での貯金「10」となった。【動画】ヤクルトが劇的サヨナラ勝利！最後は長岡秀樹が決めた勝ちパターンの一角だったリリーフのヘスス・リランソが、上半身の体幹部分の違和感で急きょ離脱となったが、先発の高梨裕稔が6回途中無