行楽シーズンを前に、岐阜県飛騨市の池ケ原湿原で「安全祈願祭」が行われました。 【写真を見る】岐阜･飛騨市の人気スポット｢池ケ原湿原｣ 行楽シーズンを前に安全祈願祭 ミズバショウ間もなく見頃に 飛騨市宮川町にある池ケ原湿原は、ミズバショウやリュウキンカなどが群生する約6ヘクタールの県内最大規模の湿原です。4月24日は、関係者ら約20人が参加して式典が開かれ、1年の安全を祈願しました。 ミズバシ