メジャーリーグ、カブスの鈴木誠也選手が打撃絶好調。3試合連続のホームランを放ちました。4番・ライトで先発出場した鈴木選手は同点で迎えた、8回の第5打席でした。ど真ん中のストレートを振り抜き打球は、レフトスタンドへ一直線。3試合連続となる、今シーズン第3号ホームランを放ちました。鈴木選手は3安打の活躍でチームの9連勝に大きく貢献です。一方、5試合連続ホームラン中のホワイトソックス村上宗隆選手は3回にライト前ヒ