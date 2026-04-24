テレビ東京で23日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第3話が放送されW主演を務める鈴木福とあのの演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「とんでもないの見た」一心不乱に教室を荒らしまくる鈴木福原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。春日高男（鈴木）は閉ざさ