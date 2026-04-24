◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、５年ぶりの海外メジャーに臨んだ原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は４バーディー、１ボギー、２ダブルボギーで１オーバーの７３で回り、トップと８打差の５９位で発進した。前半は１６番パー５、１８パー４で２度のダブルボ