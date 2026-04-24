アメリカのトランプ大統領は23日、イスラエルとレバノンが停戦を3週間延長することで合意したと発表しました。トランプ大統領は23日、ホワイトハウスで、イスラエルとレバノンの駐米大使による協議に同席し、両国が3週間の停戦の延長で合意したと発表しました。16日には「10日間の停戦」で合意していて、これを延長した形です。終了後、イスラエルの駐米大使は「両国が近い将来、平和を達成できると確信している」と述べましたが、