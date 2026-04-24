国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の転売サイトで、北中米Ｗ杯決勝のチケット４枚が１枚あたり２３０万ドル弱（約３億６８００万円）で販売されていることが２３日、判明した。米「ＥＳＰＮ」電子版によると、対象は７月１９日に米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われる決勝戦チケットでゴール裏１階にある４席（１２４ブロック４５列目３３〜３６番）。また、下層階１４６ブロック３２列目の通路席（３３番）