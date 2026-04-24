今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第20回（2026年4月24日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）虎太郎の家で宴会？もう退場かもう退場かと思わせながら、しぶとく登場している虎太郎（小林虎之介）。彼はこのままお