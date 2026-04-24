記者会見する自民党の小林政調会長（右）＝24日午前、東京・永田町の党本部自民党の小林鷹之政調会長は24日の記者会見で、29日から5月5日の日程で、ナイジェリアとインドを訪問すると発表した。「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国の中で両国の戦略的重要性を強調し「日本の国益に資する関係強化につなげたい」と述べた。両国の政府要人と会談し、経済安全保障分野や、エネルギー資源に関する協力で連携強化を図る意向