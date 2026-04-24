愛知県豊田市のトヨタ自動車系部品メーカー「中央発条」藤岡工場で昨年3月、従業員1人が死亡した爆発事故で、県警は24日、製造機器の異常を上司に報告しなかったとして、業務上過失致死の疑いで、当時の製造部班長ら同社の男性社員3人を書類送検した。3人の書類送検容疑は昨年3月6日、藤岡工場の集じん機の日常点検をする中で、異常を示していたのに報告を怠り、製造ラインの稼働を続け、従業員の男性＝当時（40）＝を死亡させ