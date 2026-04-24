モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が24日、都内でリカバリーシューズ「OOFOS（ウーフォス）」のポップアップショップのオープニングイベントに出席した。この日は夏を意識したという、白のサンダルに白い衣装を合わせたオールホワイトコーデで登場した。今年2月5日に夫の大倉士門（33）との間に第1子を妊娠したことを発表している。出産への準備も進めているといい「歩くのも精いっぱい。疲れるので、この靴がある