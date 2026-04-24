国会で、健康保険法などの改正案について審議が行われ、高市総理大臣は医療費の自己負担を抑える高額療養費制度の見直しについて理解を求めました。国会記者会館から中継でお伝えします。伊地知英志記者：高額療養費制度について、治療費が家計の負担にならないよう野党側が求めたのに対し、高市総理は「十分配慮した見直しとした」と強調しました。中道・早稲田衆院議員：高額療養費等の支給を受けるものが治療費のために生活困窮