◇MLB ドジャース3-0ジャイアンツ(日本時間24日、オラクル・パーク)ドジャースのロバーツ監督が2試合連続無安打に終わった大谷翔平選手の状態を振り返りました。大谷選手は前日日本時間23日に4打数無安打に倒れ、連続出塁記録が「53」にストップ。この日は「1番・DH」で出場すると、5打数無安打、2三振に倒れます。2試合連続無安打に終わりましたが、先発タイラー・グラスノー投手の8回無失点の好投で3対0で勝利し連敗を止めました