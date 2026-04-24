3月末で日本テレビを退社したフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、23日放送の同局系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜午後7時54分）に出演。フリー転身後初の給与額に胸を膨らませた。岩田は、芸能人が前髪を切ってイメチェンを目指す企画「前髪ぱっつんチェンジ」に登場。4月からフリーの立場となり「田中みな実さんとか、あざとかわいいみたいなキャラクターが立ってる先輩がいっぱいいらっしゃるじゃないですか。埋もれな