成田空港で、粉状の金を避妊具などに入れ、体内に隠して密輸する手口が急増していることがわかりました。東京税関によりますと、今年1月から先月にかけて、成田空港で摘発された金の密輸は33件、あわせておよそ46キロで、そのうち30件、あわせておよそ45キロが粉状の金でした。去年、粉状で密輸されたのは23件、あわせておよそ31キロで、金価格の高騰により大幅に増加したとみられています。また、粉状の金の密輸は、すべての手口