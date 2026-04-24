aespa（エスパ）が、2枚目フルアルバム「LEMONADE（レモネード）」を5月29日に韓国で発売（日本は同30日予定）する。その直前の同25日と26日に、3度目の東京ドーム公演を開催する。「2026 aespa LIVE TOUR−SYNK：aeXIS LINE−in JAPAN[SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催し、会場では新アルバムの限定予約も実施する。韓国メディアのイルガンスポーツは24日「すでに今月11日と12日に京セラドーム大阪で公演を開催し、日本での人