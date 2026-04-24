カーリースは、車の維持費が高く感じる人にとって魅力的な選択肢のひとつです。「購入するより安くなるのでは」と考える方もいますが、すべてのケースでお得になるわけではありません。使い方によってはコストパフォーマンスが高くなる一方で、逆に割高になることもあります。 本記事では、カーリースの特徴を踏まえながら、どのような場合にコスパが良くなるのかを分かりやすく解説し