【タイトーくじトンボ鉛筆】 4月25日 発売 価格：1回800円 タイトーは、くじ「タイトーくじトンボ鉛筆」を4月25日に発売する。価格は1回800円。 本商品は、文具メーカー「トンボ鉛筆」とコラボレーションしたはずれなしのくじ。全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などにて販売される。 A賞の「ぬいぐるみモノ消