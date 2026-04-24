キューサイは、2026年4月23日、40代以降の女性の健やかな毎日を応援する取り組みの一環として実施した「不調に関する意識調査」の結果を発表した。本調査は、2026年2月26日〜3月2日の期間、全国の40〜69歳の女性を対象に、ウェブリサーチにて実施された(スクリーニング調査:3,136サンプル、本調査:900サンプル)。不調に関する意識調査○身近な不調ほど見逃される実態。肌の乾燥や頭痛の半数以上が更年期と認知されず40〜50代女性が