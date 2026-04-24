インフルエンサーの果汁セヨンが、ある化粧品ブランドのモデルに起用され炎上した問題が、思わぬ方向へ波及している。“BTSの父”として知られるパン・シヒョクとの同行が目撃されたことでも注目を集めた彼女に、さらなる議論が広がっている。【写真】BTSの父と果汁セヨン、米で目撃の瞬間果汁セヨンは4月20日、自身のYouTubeチャンネルで、ある天然化粧品ブランドとのコラボ商品の広告動画を公開。しかし公開直後から、ネット上で