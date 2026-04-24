BLACKPINKのジスが、実兄をめぐる強制わいせつ疑惑が浮上した後、初めて公の場に姿を見せた。ジスは4月23日（現地時間）、フランス・カンヌで開催された「第9回カンヌ国際シリーズフェスティバル」に出席。同イベントで「ライジングスター賞」を受賞した。【注目】ジスの実兄、“私的な関係”を同意なく撮影？これに関連しジスは、「さまざまな活動を通じて新しい姿をお見せしたいと思っていたが、このような素晴らしい賞で応援し