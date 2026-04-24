【モデルプレス＝2026/04/24】元日向坂46の高本彩花が4月22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを着こなしたコーディネートを披露した。【写真】27歳元日向坂メンバーの「圧倒的スタイル」◆高本彩花、夏先取りショーパンコーデ高本は「代謝がとても良いので、最近着るお洋服は夏を先取りしています 夏が待てないよ〜」とつづり、白を基調としたノースリーブのトップスに白のショートパンツ姿を投稿。ロングブーツを合わせ