歌手ヒョナの“ビジュアル変化”が話題を呼んでいる。4月23日、タレントのチャン・ソンギュは自身のインスタグラムを通じて、ヒョナとヨン・ジュンヒョン夫妻と共に過ごした温かい日常を公開し、ファンに2人の近況を伝えた。【画像】10kg減ダイエットの影響？ヒョナ、ステージ上で失神投稿には、21日に誕生日を迎えたチャン・ソンギュのために、ヨン・ジュンヒョンとヒョナが心を込めて誕生日ケーキを用意し、祝福する様子が収めら