ファミリーレストラン「ココス」は、5月1日より「今月のグルメ〜5月〜」を開催する。期間中は、熟成生ハム“ハモンセラーノ”と旬のアスパラガスを使用した3品を展開する。「今月のグルメ〜5月〜」ラインアップ３品を画像で見る〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆熟成生ハムとアスパラのトリュフ香るクリームパスタ 1,298円トリュフが華やかに香る濃厚なクリームパスタに、旬のアスパラガスと熟成生ハム“ハモンセラーノ”