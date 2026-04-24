【モデルプレス＝2026/04/24】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式Instagramが、4月23日に更新された。見上と俳優の小林虎之介らのオフショットに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「風、薫る」美男美女「本当の家族みたい」と話題のオフショット◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞