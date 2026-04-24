【AMAKUNI機神 焔 GEAR戦士電童】 4月24日 予約開始 発売：2026年10月～11月 価格：46,200円 ホビージャパンは、アクションフィギュア「AMAKUNI機神 焔 GEAR戦士電童」をECサイト「ホビージャパンオンラインショップ」およびポストホビー厚木店にて4月24日より予約受付を開始した。発売は10月～11月を予定し、価格は46,200円。 本