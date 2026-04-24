福岡市博物館で24日、「特別展 大恐竜展～フクイから探る獣脚類の進化～」が始まりました。国内最大の恐竜化石の産地、福井県の県立恐竜博物館の全面協力のもと構成され、「フクイラプトル」など、福井県で発見された「獣脚類」と呼ばれる二足歩行の肉食恐竜や、福井県での発掘調査の軌跡が解説されています。また世界的に人気の高い獣脚類「スピノサウルス」の動くロボットや、歯の化石も展示されています。「大恐竜