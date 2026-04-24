Silent USB Link トップウイングは、TOP WINGブランドのUSBアイソレーター「Silent USB Link」を5月20日に発売する。USBオーディオのために設計された二筐体構成の製品で、光絶縁アイソレーター、MEMSクロック搭載リクロッカー、長距離対応USBエクステンダーという3つの機能を統合している。価格はオープンで、市場想定価格は77,000円前後。 USBオーディオには、上