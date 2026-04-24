うつわはもっと気楽で、もっと自由であってよい”古い印刷所の一角を借りて、小さなうつわ屋をはじめたのは35歳のときでした。ただ好きという思いだけで飛び込んだ世界です。この業界で働いた経験のないことに、しばらくのあいだ引け目を感じていました。「正しい知識」を求められたらどうしよう。「深い理解」が自分にはあるのだろうか。いつも少し緊張していたのを覚えています。けれども二十年近く経った今、心から思うのは、う