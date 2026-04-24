大幅強化された高性能バージョンモーガンは、フラッグシップモデル『スーパースポーツ』の高性能バージョンを公開した。史上初めて400psの壁を突破したモデルとなる。【画像】アナログな魅力を備えた「最新モデル」登場【モーガン・スーパースポーツ400を詳しく見る】全15枚新型『スーパースポーツ400』は、BMW製3.0L直列6気筒エンジンの最高出力を340psから408psへと強化し、かつてのV8エンジン搭載モデル『エアロ8』をも凌駕す