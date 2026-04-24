お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が23日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。ついつい買ってしまうものについて語った。この日のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。ネットショッピングがやめられない芸人たちが“あるある”や購入品を紹介した。「皆さんも買ってると思いますが、山崎実業」と切り出した後藤。「山崎実業ピンとこない人もいると思うんですよ。家のキッ