フリーアナウンサーの中村江里子（57）が23日、自身のインスタグラムを更新。ミラノデザインウイークを楽しむ様子を公開した。昨年9月から1年間、パリからミラノへ移住している中村。「“Erikoを探せ！”こんなミラノ見た事がない！！！！！！人、人、人！！！！」とミラノの街中でのショットを披露した。「噂に聞いていたミラノデザインウィークがスタート。Salone Internazionale del Mobile(ミラノ国際家具見本市)の期