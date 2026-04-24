福岡の福祉施設に入居していた幼い姉妹が死亡し、母親が殺人の疑いで逮捕された事件で、母親が、隠れて同居していた内縁の夫と「一緒にいるのが嫌になった」という趣旨の供述をしていることがわかりました。水沼南帆子容疑者（30）は先月、福岡県嘉麻市の母子生活支援施設で長女の二彩ちゃん（4）の首を絞めるなどして殺害したとして逮捕されました。逮捕前の任意の調べでは、二女の三華ちゃん（3）の殺害もほのめかしていました。